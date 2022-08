OM : Nuno Tavares rêve du Mondial au Qatar

La suite après cette publicité

Nouvelle recrue de l'Olympique de Marseille faisant l'objet d'un prêt sans option d'achat en provenance d'Arsenal, Nuno Tavares (22 ans) a de belles ambitions. Au cours d'un entretien accordé au club de la cité phocéenne, l'international Espoirs portugais a fait part de son rêve de disputer la Coupe du monde 2022 au Qatar dans quelques mois.

« Si je pense au Mondial ? Oui bien sûr. Je pense que tous les joueurs y croient. Je pense que je peux le faire. Pas aujourd'hui, peut-être demain ou après demain, je ne sais pas. Je dois me concentrer sur l'OM et on verra ce qu'il se passera après », a ainsi expliqué Nuno Tavares, qui n'a encore jamais été appelé par Fernando Santos avec les A.