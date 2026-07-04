Arsenal : Leandro Trossard a trouvé son nouveau club

Nouveau départ pour Leandro Trossard. Un peu plus de trois ans après son arrivée à Arsenal en provenance de Brighton, l’international belge (55 sélections, 14 buts) va relever un nouveau défi du côté de la Turquie. Comme annoncé par The Athletic, le natif de Waterschei va s’engager avec Besiktas, à un an de la fin de son contrat chez les Gunners.

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Le club stambouliote a trouvé un accord avec son homologue anglais à hauteur de 20 millions d’euros (18 + 2 de bonus) pour le transfert de l’ailier de 31 ans. Besiktas souhaite désormais trouver un accord avec le joueur, qui se dit pleinement concentré sur sa Coupe du Monde avec la Belgique, qualifiée pour les 1/8es de finale face aux États-Unis.