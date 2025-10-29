Toni Kroos se paie un joueur du Barça

Toni Kroos n’a pas sa langue dans sa poche. Hier, l’Allemand a avoué comprendre la colère et la frustration de Vinicius Junior après sa sortie lors du Clasico. Ce mercredi, l’Allemand a cette fois-ci évoqué le Barça dans son podcast Einfach mal luppen. « J’ai toujours dit à quel point Iñigo Martínez (à Al-Nassr à présent, ndlr) était important selon moi. De tous les défenseurs centraux du Barça la saison dernière, c’était lui qui sortait le mieux de sa moitié de terrain. Il n’était pas le plus rapide, mais il était excellent à la récupération et sa distribution était remarquable. Contre le Real Madrid, son absence s’est faite sentir par moments, notamment lors du pressing madrilène. Ils ne l’ont pas remplacé et son absence se fait cruellement sentir.»

Il en a ensuite profité pour tacler un joueur blaugrana. « En défense centrale, je ne comprends pas pourquoi Eric Garcia a joué, lui qui, techniquement parlant, est légèrement meilleur qu’Araújo. Mais Araújo a la puissance physique pour presser davantage ses adversaires, surtout lorsqu’on défend aussi haut. Il aurait été le joueur idéal pour ce style de jeu et cet adversaire. Franchement, je ne comprends pas. Face à Mbappé et Vinícius, il faut quelqu’un capable de suivre leur rythme. Araújo en est capable. Son absence m’a beaucoup surpris.» Selon lui, Hansi Flick a fait une erreur avec Eric Garcia, qui n’a pas trouvé grâce aux yeux de Kroos.