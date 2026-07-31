La Côte d’Ivoire annonce le départ d’Emerse Faé

Comme pressenti, Emerse Faé quitte la Côte d’Ivoire. En effet, le sélectionneur de 42 ans a décidé de ne pas renouveler son contrat avec les Éléphants, une formation qu’il avait conduite jusqu’à la victoire finale lors de la Coupe d’Afrique des Nations 2023 à domicile. « La Fédération Ivoirienne de Football (FIF) informe l’ensemble de la famille du football ivoirien que le contrat de Monsieur Emerse Faé, Sélectionneur de l’Équipe Nationale A de Côte d’Ivoire, est arrivé à son terme le 31 juillet 2026 et ne fera pas l’objet d’un renouvellement. Le Comité Exécutif de la Fédération Ivoirienne de Football exprime sa profonde reconnaissance à Monsieur Emerse Faé pour son engagement, son professionnalisme et les services rendus à la tête de la Sélection Nationale A durant toute la période de sa collaboration avec la Fédération. Il salue sa contribution au développement de l’équipe nationale ainsi que les résultats obtenus sous sa direction, qui demeureront une part importante de l’histoire récente du football ivoirien », a indiqué le Comité Exécutif de la Fédération Ivoirienne de Football.

La suite après cette publicité

• Le Communiqué officiel de la Fédération Ivoirienne de Football relativement au départ de Fae Emerse. https://t.co/uSGW1kVmyT pic.twitter.com/TwWq8qm4dh — Chroniques 225 (@Chroniques225) July 31, 2026

« Le Comité Exécutif adresse à Monsieur Emerse Faé ses vœux les plus sincères de réussite et de plein succès dans la poursuite de sa carrière professionnelle. La Fédération Ivoirienne de Football communiquera, en temps opportun, les décisions relatives à la nomination du nouveau Sélectionneur de l’Équipe Nationale A ainsi qu’à la composition de son encadrement technique. » Le natif de Nantes quitte donc la sélection ivoirienne avec un bilan plus que correct : 25 victoires, quatre nuls, sept défaites, ainsi qu’une qualification à la Coupe du Monde 2026, sa première depuis 2014, sans prendre le moindre but durant les qualifications.