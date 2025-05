Reims : Jean-Pierre Caillot n’ira pas au Stade de France à vélo

Alors qu’il avait annoncé qu’en cas de qualification, il rallierait Saint-Denis à vélo pour supporter le Stade de Reims, le président champenois, Jean-Pierre Caillot, va finalement devoir renoncer à son improbable défi. La raison ? Les barrages de maintien en Ligue 1, qui vont monopoliser l’attention du dirigeant.

«Dans le contexte exceptionnel que traverse actuellement le Club, et après le scénario contraire d’hier soir, toutes les énergies doivent être entièrement tournées vers le terrain et les trois finales qui attendent le Stade de Reims. Parce qu’il aime joindre les actes à la parole, le Président s’était lancé un défi symbolique : rejoindre le Stade de France à vélo. Ce projet est naturellement mis entre parenthèses et sera reporté, le Président souhaitant rester totalement investi auprès de son équipe., a expliqué le club dans un communiqué.