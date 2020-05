LOSC : les contacts entre Christophe Galtier et l'OM font bondir Gérard Lopez !

Jeudi, l'Olympique de Marseille traversait une sérieuse zone de turbulences. D'abord parce que l'entrevue entre André Villas-Boas et Jacques-Henri Eyraud n'a pas franchement été fructueuse, mais aussi parce que le départ soudain d'Andoni Zubizarreta a provoqué un gigantesque tollé en interne. Le départ de l'ancien directeur sportif marseillais pourrait initier également celui du technicien portugais. On le sait, Villas-Boas a conditionné son avenir à l'OM à celui de Zubizarreta.

Et quand le président Eyraud a annoncé le futur départ de Zubizarreta, l'ancien manager de Chelsea a vu rouge. Aujourd'hui, un départ du coach lusitanien constitue une hypothèse plus que crédible. La dernière intervention médiatique d'Eyraud, vendredi sur RMC, n'a pas dû rassurer les supporters olympiens sur le sujet... Retourné au Portugal après son entretien avec Jacques-Henri Eyraud, André Villas-Boas souhaite prendre du recul avant de trancher. Mais la tendance serait fortement à un départ de l'OM...

Gérard Lopez n'apprécie pas les manières de Christophe Galtier

Si celle-ci se confirmait, la direction phocéenne devra composer avec la fronde des fans. Si tout Marseille reste suspendu à la décision de Villas-Boas, les hautes sphères olympiennes auraient déjà lancé les grandes manœuvres pour dénicher la perle rare capable de succéder à AVB. Un nom recueillerait l'ensemble des suffrages en interne : celui de Christophe Galtier. Il faut dire que le principal protagoniste possède de solides références entre ses parcours à Saint-Etienne et au LOSC.

Autant d'arguments qui ont convaincu Jacques-Henri Eyraud de propulser Galtier en haut de sa short-list. Mais cet intérêt ne semble pas plaire à tout le monde... Selon les informations de Téléfoot, le président du LOSC Gérard Lopez se montrerait particulièrement excédé par l'attitude de Christophe Galtier et ses agents. L'homme fort des Dogues estimerait ainsi que son entraîneur et ses représentants auraient eux-mêmes amorcé les contacts avec l'Olympique de Marseille ! Une attitude qui a provoqué le courroux de Lopez, et les relations entre les deux hommes seraient plus que fraîches. Pour l'homme d'affaires hispano-luxembourgeois, Galtier manquerait de respect à l'institution lilloise, ce qui reste inacceptable à ses yeux. Le torchon brûle plus que jamais entre les deux intéressés et ce conflit pourrait bien laisser des traces... Un contexte anxiogène qui pourrait bien profiter à l'Olympique de Marseille. À moins que contre toute attente, André Villas-Boas décide de poursuivre l'aventure sur la Canebière.