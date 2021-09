Édouard Cissé sous le charme de la patte Sampaoli

Ancien joueur de l'Olympique de Marseille, Édouard Cissé est désormais consultant pour Amazon Prime Video. Dans un entretien accordé à La Provence, le champion de France 2010, également passé par le PSG et l'AS Monaco, s'est d'ailleurs exprimé sur le jeu olympien depuis l'arrivée de Jorge Sampaoli sur la Canebière. L'ex-Olympien, présent avant la rencontre entre l'OM et le RC Lens (2-3) ce dimanche, est d'ores et déjà conquis par cette équipe marseillaise : «c’est emballant ! Je n’ai pas vu tous les matches, mais contre Rennes, notamment la première période, c’était du Sampaoli à 100 %. L’équipe va dans tous les sens, avec un pressing de fou et une vraie identité.»

Interrogé sur le profil du coach argentin, Cissé n'a pas tari d'éloges à son égard : «quand tu le vois, c’est un excité ! Je savais son style de jeu porté vers l’attaque, mais là, à l’OM, j’ai l’impression que c’est vraiment la folie. Quand je regarde ses matches, je suis un peu schizophrène. Il y a l’ancien joueur et le spectateur. Le spectateur n’attend que ça et l’ancien joueur se demande comment ils vont tenir. Au niveau de la débauche d’énergie, il faut que tout l’effectif soit au top. Mais c’est plaisant à voir. Et puis ça correspond à Marseille.» Un entretien au cours duquel le nouveau consultant n'a, enfin, pas manqué de souligner le mercato réalisé par la direction phocéenne : «il faut dire que j’ai vraiment été surpris par le recrutement effectué par Pablo Longoria. Il a vraiment été actif dans une période compliquée pour tout le monde avec le covid, dans un marché atone où les clubs avaient du mal à acheter et à vendre. L’OM a enchaîné les recrues en prenant de très bons joueurs, revanchards, avec des profils très intéressants. (...) Ils ont bien bossé. J’imagine que la présence de Sampaoli a été déterminante car c’est toujours important d’avoir un entraîneur comme lui, qui incarne beaucoup de choses. Au final, le début de championnat est cohérent, à l’image du coach. Pour l’instant, l’OM est sur de bons rails.»