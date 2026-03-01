OL : Paulo Fonseca dégoupille et lâche ses quatre vérités !

Ce dimanche soir, l’OL a réalisé une prestation assez honteuse sur le terrain de l’OM. Devant au score à deux reprises et menant à la 76e minute de jeu (2-1), Lyon n’a pas été en mesure de conserver l’avantage au score et a été renversé en fin de rencontre sur un doublé de Pierre-Emerick Aubameyang. Un dénouement qui a de quoi provoquer des ulcères chez les Gones : ayant 8 points d’avance au classement à 15 minutes de la fin du match, les Lyonnais ne comptent que deux petits points d’avance sur Marseille. Un matelas qui s’amenuise inexorablement et qui inquiète à ce stade de la saison avant un rendez-vous importantissime en quarts de finale de Coupe de France contre Lens.

La suite après cette publicité

Ayant un grand nombre de blessés, les Lyonnais peuvent être inquiets pour le dénouement de la saison en Ligue 1 et devront également gérer une autre compétition avec la Ligue Europa où Lyon a une partie de tableau assez ouverte. En attendant, c’est la soupe à la grimace ce dimanche soir au Vélodrome. Après une première période poussive où l’OL est entré à la pause devant, l’actuel troisième de Ligue 1 s’est sabordé lors du second acte en concédant deux buts évitables signés Pierre-Emerick Aubameyang. Un scénario qui ne passe pas pour Paulo Fonseca.

La suite après cette publicité

La grosse colère de Paulo Fonseca après le match

Très remonté après la rencontre, le coach portugais n’a pas caché son amertume au micro de Ligue 1+ : « j’ai beaucoup de respect pour vous, pour votre travail, pour les personnes qui aiment le foot, mais je n’ai pas la volonté d’être ici. Parce que j’étais sanctionné neuf mois. C’est pourquoi je suis ici, mais je ne veux pas. Qu’est-ce que je peux retenir alors ? Je crois que l’équipe qui a joué aujourd’hui, qui a créé beaucoup d’occasions, a perdu. C’est une injustice donc ? Oui. L’équipe a montré aujourd’hui qu’elle continue de bien jouer, qu’on joue avec courage. Et c’est comme ça, nous devons continuer comme ça. »

C’est alors que Fonseca s’est présenté face aux journalistes en conférence de presse en étant furieux. Ne cachant pas son envie de ne pas faire cette intervention médiatique, l’ancien coach du LOSC a délivré un discours de 2min25 où il est apparu mauvais joueur et n’a pas répondu aux questions qui lui étaient posées : « j’ai du respect pour votre travail, mais la meilleure équipe a perdu ce soir. Je ne développe pas. Je ne parle pas après ma suspension de neuf mois. Il n’y a jamais hors-jeu de Tolisso. Vous avez regardé le match ? Je ne veux pas perdre de temps à commenter le match. » Il faudra désormais se relever de cet Olympico douloureux avant un OL-Lens qui s’annonce brûlant en Coupe de France.