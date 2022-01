JT Foot Mercato : Manchester United ne sait plus où donner de la tête

La suite après cette publicité

Il y a du mouvement chez les Red Devils

Manchester United fait régulièrement la une des médias sportifs en ce moment, notamment par le biais de Cristiano Ronaldo. Le Portugais a fait savoir qu'il n'était pas très heureux de la direction que prennent les Red Devils. Il a même menacé de quitter le club si rien n’évoluait. Il n'est pas le seul qui pourrait mettre les voiles. Paul Pogba sera libre de tout contrat à l'issue de la saison. Le Français n'a semble-t-il toujours pas donné suite à la dernière proposition de prolongation. Forcément, les Red Devils préparent l'après Pogba et ont déjà établi une liste de renforts potentiels. Plusieurs noms sont déjà sortis dans la presse : Sergej Milinkovic-Savic de la Lazio, Declan Rice de West Ham, Jude Bellingham du Borussia Dortmund et John McGinn qui évolue à Aston Villa. En plus de Paul Pogba, un autre Français est annoncé sur le départ, c'est Anthony Martial. Sa situation semble se tendre de plus en plus avec sa direction, et un départ cet hiver pourrait être presque irrémédiable. Le Séville FC et la Juve seraient intéressés. Edinson Cavani est lui aussi annoncé sur le départ. Son coach avait récemment annoncé que l'Uruguayen préférait rester jusqu'à l'issue de la saison. Pourtant, son nom revient avec insistance sur le marché des transferts, notamment du côté du FC Barcelone.

Gavi donne envie

En Catalogne, une jeune pépite fait des envieux, c'est Gavi ! Les prétendants se bousculent au portillon, et le joyau du Barça est en danger. Il faut dire que sa clause libératoire est actuellement fixée à 50 M€. Un prix totalement abordable pour les plus gros clubs européens. Et justement, ça semble dans les cordes des 4 clubs qui le suivent avec beaucoup d'intérêt : Manchester City, Liverpool, Chelsea et le Bayern.

Mangala bientôt de retour en Ligue 1

L'AS Saint-Étienne est à la recherche d'un renfort défensif et les Verts s'apprêtent à signer Eliaquim Mangala. Il est libre depuis cet été et va donc signer un contrat avec l'ASSE. Mais attention les yeux, l'ancien défenseur du Valencia CF et de Manchester City devrait signer un bail de 6 ans, une fois qu'il aura validé sa visite médicale. Le club souhaiterait lui faire passer des examens complémentaires pour éviter toute mauvaise surprise.