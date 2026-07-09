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Coupe du Monde

France - Maroc : les compositions officielles

Par Aurélien Macedo
1 min.
Mbappé vs Hakimi @Maxppp
France Maroc
winamax
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Ce jeudi, les quarts de finale de la Coupe du Monde 2026 débutent. On a le droit à un sacré choc entre la France et le Maroc. Les Bleus s’articulent dans un 4-2-3-1 avec Mike Maignan dans les cages derrière Jules Koundé, Dayot Upamecano, William Saliba et Lucas Digne. Adrien Rabiot et Manu Koné sont associés au milieu du terrain. En pointe, Kylian Mbappé est accompagné par Ousmane Dembélé, Michael Olise et Désiré Doué.

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De leur côté, les Lions de l’Atlas s’organisent dans un 4-2-3-1 avec Yassine Bounou comme dernier rempart. Devant lui, on retrouve Achraf Hakimi, Issa Diop, Noussair Mazraoui et Anass Salah-Eddine. Le milieu de terrain est assuré par Neil El Aynaoui et Ayyoub Bouadi avec Azzedine Ounahi un cran plus haut. Devant, Bilal El Khannouss est en pointe avec Brahim Diaz et Chemsdine Talbi dans les couloirs.

Les compositions

France :

France

4-2-3-1
Probable

Maroc :

Maroc

4-2-3-1
Probable

Le programme TV des matches à venir

Vendredi 10 juillet

  • Espagne - Belgique (21h) sur beIN Sport 1 et M6

Samedi 11 juillet

  • Norvège - Angleterre (23h) sur beIN Sport 1 et M6

Dimanche 12 juillet

  • Argentine - Suisse (3h) sur beIN Sport 1
Pub. le - MAJ le
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