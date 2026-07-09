France - Maroc : les compositions officielles
Ce jeudi, les quarts de finale de la Coupe du Monde 2026 débutent. On a le droit à un sacré choc entre la France et le Maroc. Les Bleus s’articulent dans un 4-2-3-1 avec Mike Maignan dans les cages derrière Jules Koundé, Dayot Upamecano, William Saliba et Lucas Digne. Adrien Rabiot et Manu Koné sont associés au milieu du terrain. En pointe, Kylian Mbappé est accompagné par Ousmane Dembélé, Michael Olise et Désiré Doué.
De leur côté, les Lions de l’Atlas s’organisent dans un 4-2-3-1 avec Yassine Bounou comme dernier rempart. Devant lui, on retrouve Achraf Hakimi, Issa Diop, Noussair Mazraoui et Anass Salah-Eddine. Le milieu de terrain est assuré par Neil El Aynaoui et Ayyoub Bouadi avec Azzedine Ounahi un cran plus haut. Devant, Bilal El Khannouss est en pointe avec Brahim Diaz et Chemsdine Talbi dans les couloirs.
Les compositions
France :
Maroc :
Le programme TV des matches à venir
Vendredi 10 juillet
- Espagne - Belgique (21h) sur beIN Sport 1 et M6
Samedi 11 juillet
- Norvège - Angleterre (23h) sur beIN Sport 1 et M6
Dimanche 12 juillet
- Argentine - Suisse (3h) sur beIN Sport 1
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