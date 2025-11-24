FC Barcelone : pourquoi Eric Garcia a recalé le PSG

Ces dernières semaines, médias catalans comme français ont évoqué un intérêt plus que prononcé du club de la capitale pour Eric Garcia (24 ans). En coulisses, Luis Enrique aurait ainsi poussé pour que sa direction fonce sur le défenseur central barcelonais, qui aurait pu être une superbe affaire puisque son contrat expire en fin de saison. Mais tout indique qu’il va rester en Catalogne.

La suite après cette publicité

Différents médias espagnols comme Mundo Deportivo indiquent effectivement qu’un accord a été trouvé pour que le joueur formé à La Masia et passé par Manchester City reste à Barcelone jusqu’en 2030. Brillant cette saison et seul joueur ayant disputé les 25 matchs de son équipe cette saison, capable de jouer dans l’axe de la défense, sur le côté droit ou au milieu de terrain, il va donc prolonger l’aventure, refusant le PSG.

La suite après cette publicité

Le nouveau taulier du Barça

Pourquoi a-t-il fait le choix de rester en Catalogne ? Tout d’abord, il y a eu la confiance accordée par le Barça et par Hansi Flick, qui le considèrent comme un joueur essentiel et un potentiel capitaine sur le moyen/long terme. Peu à peu, il s’affirme comme un des joueurs les plus importants de l’équipe et comme l’un des nouveaux leaders barcelonais. Eric Garcia est en plus très heureux et très à l’aise à Barcelone, notamment dans le vestiaire, où il s’entend particulièrement bien avec ses coéquipiers, qu’il retrouve aussi en sélection espagnole.

Pourtant, le PSG aurait pu avoir une option sérieuse s’il était passé à l’attaque un peu plus tôt, puisqu’à deux reprises ces derniers mois, Eric Garcia a songé très sérieusement à partir. D’abord en janvier 2025, puis en été, et Hansi Flick a dû le convaincre de rester. L’argument financier ne semble pas entrer dans l’équation, puisque le Paris Saint-Germain, mais surtout les clubs anglais intéressés comme Arsenal et Tottenham, auraient pu offrir au joueur un bien meilleur salaire que celui qu’il touchera dans son nouveau contrat à Barcelone. Luis Enrique va donc devoir se tourner vers d’autres pistes…