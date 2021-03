Mino Raiola et le statut de Paul Pogba à Manchester United

La suite après cette publicité

Alors qu'il avait averti le monde du football d'un départ à venir cet été pour Paul Pogba de Manchester United, Mino Raiola freine un peu. Dans un entretien accordé à The Athletic, l'agent affirme que les Red Devils, et notamment Ole Gunnar Solskjaer, apprécient beaucoup le Français de 28 ans. Avec le temps, il estime aussi que le public a fini par accepter le départ très jeune du milieu de terrain comme agent libre, et son retour à Old Trafford pour un peu plus de 100 M€ 4 ans plus tard.

«Paul a un attrait fantastique dans le monde entier. Peut-être que le problème avec ce gros transfert, l'étrange histoire de partir gratuitement puis de revenir pour cet argent, était quelque chose auquel les gens n'étaient pas habitués. Peut-être que cela l'a hanté pendant un petit moment. Mais je pense qu'il est apprécié dans l'ensemble. J'ai entendu que du côté du club (Manchester United) il l’était, du moins du côté de Solskjaer. C'est donc la seule chose qui compte.» De quoi calmer les rumeurs de transferts ?