Real Madrid : Carlo Ancelotti espère voir Arsenal remporter la Ligue des Champions

La magie n’a pas opéré. Opposés à Arsenal dans le cadre des quarts de finale retour de la Ligue des Champions, le Real Madrid n’est pas parvenu à inverser la vapeur. Pire : à aucun moment les Merengue ne sont parvenus à inquiéter les Gunners, impressionnants de maturité et de calme, malgré l’enfer qui leur avait été promis. Et Carlo Ancelotti semble avoir été séduit par l’équipe londonienne.

La suite après cette publicité

Au coup de sifflet final, Mikel Arteta a dévoilé ce que l’Italien lui avait dit lors de la traditionnelle accolade de fin de match. Et le technicien de l’actuel deuxième de Premier League a dévoilé des paroles peu rancunières de la part de son homologue, et c’est peu de le dire : « Ancelotti m’a dit qu’il espérait qu’on remporte la Ligue des champions et qu’il était content pour nous ». Pour pouvoir y parvenir, Arsenal devra se débarrasser du PSG, son adversaire en demi-finale.