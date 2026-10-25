Chelsea : la première de Mike Penders vire au cauchemar

Mike Penders a vécu une après-midi particulièrement compliquée face aux Spurs. Titularisé dans les buts de Chelsea en raison de la longue absence d’Emiliano Martínez en raison d’une fracture de la mâchoire, le jeune portier belge a vécu une première titularisation difficile en Premier League. À seulement 21 ans, celui qui avait été remarqué lors de son entrée en jeu contre Everton le week-end précédent a cette fois-ci été rattrapé par la pression. Sur un corner rentrant de Mateus Fernandes, le gardien des Blues a manqué son intervention et envoyé le ballon dans ses propres filets, offrant ainsi un but à Tottenham dans une rencontre qui a tourné au cauchemar pour les Blues.

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Cette erreur est d’autant plus frustrante que Penders avait jusque-là affiché des qualités prometteuses. Avec son mètre quatre-vingt-dix et son envergure impressionnante, le Belge possède un profil intéressant pour s’imposer dans le football anglais. Mais face aux Spurs, son intervention manquée a rappelé les exigences du poste au plus haut niveau. Sur le corner concédé, l’ex-portier de Strasbourg a bien touché le ballon, mais son dégagement du poing a pris la mauvaise direction, laissant ses coéquipiers impuissants.

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Mike Penders va devoir assurer en l’absence d’Emiliano Martínez

La fin de rencontre n’a pas permis au jeune gardien de relever la tête. L’ancien gardien strasbourgeois a également été battu sur une frappe de Mathys Tel, qui a aggravé le score pour Tottenham (2-0). Les médias anglais n’ont d’ailleurs pas été tendres avec le portier belge. La BBC lui a attribué la note de 4, pointant son erreur sur corner ainsi que le but encaissé au premier poteau. Le Daily Mail s’est montré encore plus sévère, lui accordant un 3 et estimant que son premier match comme titulaire en Premier League avait pris une tournure particulièrement malheureuse.

Et Xabi Alonso est d’ailleurs revenu sur cette erreur : «tout s’est joué sur le premier but, qui leur a été favorable. À 10 contre 11, ça a été difficile, mais nous pouvons faire mieux. Ce qui comptait avant tout, c’étaient les occasions : ils en ont eu peu, et nous aussi», a-t-il lâché, lui qui n’accable pas son joueur : «nous sommes solidaires de tout le monde, c’est une affaire d’équipe, un effort collectif. Il faut aller de l’avant». Sa réaction lors de ses prochaines sorties sera désormais particulièrement scrutée, lui qui devra assurer les cages des Blues en l’absence d’Emiliano Martinez.