Une légende de l’OM craint le pire pour Paulo Fonseca

Sauf coup de théâtre, Jean-Louis Gasset quittera ses fonctions d’entraîneur de l’OM à l’issue de la saison. Arrivé au pied levé pour prendre le relais de Gennaro Gattuso en février, l’adjoint historique de Laurent Blanc a, quoi qu’il en soit, rempli le contrat avec cette inattendue qualification en demi-finale de Ligue Europa. Pour lui succéder, le club phocéen a déjà coché plusieurs noms, avec en tête de liste celui du Lillois Paulo Fonseca. Une piste qui plaît sérieusement au vainqueur de la Ligue des Champions 1993, Eric Di Meco, mais qui ne veut pas se bercer d’illusions.

«Si c’est lui qui vient, je signe des deux mains tout de suite. Je vais le chercher à Lille pour qu’il ne se perde pas à l’aéroport. On ne sait jamais, au cas où il se perdrait et qu’il aille dans un autre club, ça peut arriver. Il connaît le championnat français, a déjà été confronté au haut niveau, et il est promis à un grand avenir, a souri l’ancien joueur de l’OM dans le Moscato Show de RMC, avant d’évoquer ses craintes : le souci, c’est qu’il sera sollicité, et que l’OM a de grandes chances de ne jouer ni la Ligue des champions, ni la Ligue Europa. Ça peut jouer contre l’OM. Le plus inquiétant aussi, c’est qu’il fait tellement une belle saison, et que son équipe est agréable à regarder, qu’il aura des sollicitations. Je me demande si ce n’est déjà pas trop grand pour l’OM.»