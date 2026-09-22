AC Milan : Red Bird confirme le départ de Giorgio Furlani

Giorgio Furlani n’est officiellement plus le PDG de l’AC Milan. Après l’annonce de la restructuration opérée par RedBird le 25 mai dernier, l’ancien dirigeant était resté formellement en fonction jusqu’à ce mardi, son départ étant désormais acté avec la publication du nouvel organigramme dans le registre du commerce de la société. Son nom ne figure plus au sein du conseil d’administration du club lombard.

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Le nouvel exécutif milanais est désormais présidé par Paolo Scaron, tandis que Massimo Calvelli occupe le poste de PDG. Le conseil d’administration est complété par Gerry Cardinale, Stefano Cocirio, Randy Lewis Levine, Riccardo Stefanelli, Robert Jay Klein, David Castelblanco et Alfredo Craca. Comme l’a rappelé l’avocate Felice Raimondo sur X, cette composition permet au conseil d’atteindre le minimum de neuf membres prévu par l’article 15 des statuts du club.