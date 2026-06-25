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Coupe du Monde

Curaçao - Côte d’Ivoire : les compositions officielles

Par Jules Aublanc
1 min.
Yan Diomandé @Maxppp
Curaçao 0-1 Côte d'Ivoire
winamax
1 34.0 N 9.50 2 1.04 bonus 100€

La Côte d’Ivoire joue sa qualification pour les 16es de finale de la Coupe du Monde ce jeudi soir. Les Éléphants n’ont besoin que d’un nul face à Curaçao pour assurer la deuxième place du groupe E (un match à suivre en direct commenté sur Foot Mercato à partir de 22h). Leurs adversaires rêvent d’une victoire qui pourrait leur ouvrir les portes de la qualification.

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Faé aligne un onze offensif avec Doué et Opéri pour entourer une charnière Kossounou-O. Diomandé. Diallo et Y. Diomandé sont placés sur les ailes de l’attaque avec Bonny en pointe, soutenu par Pépé. Sangaré et Kessié font office de double pivot. En face, Curaçao se présente dans un 5-4-1 identique à celui du dernier match, où Chong est notamment présent en tant que milieu droit derrière Locadia, seul en pointe.

Les compositions :

Curaçao (5-4-1) :

Curaçao

5-4-1
Officielle

Côte d’Ivoire (4-4-2) :

Côte d'Ivoire

4-4-2
Officielle

Le programme TV des matches à venir

Vendredi 26 juin

  • Tunisie - Pays-Bas (1h) sur beIN Sport 2 et M6
  • Japon - Suède (1h) sur beIN Sport 1
  • Turquie - États-Unis (4h) sur beIN Sport 1
  • Paraguay - Australie (4h) sur beIN Sport 2
  • Norvège - France (21h) sur beIN Sport 1 et M6
  • Sénégal - Irak (21h) sur beIN Sport 2
Pub. le - MAJ le
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