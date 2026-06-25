Curaçao - Côte d’Ivoire : les compositions officielles

La Côte d’Ivoire joue sa qualification pour les 16es de finale de la Coupe du Monde ce jeudi soir. Les Éléphants n’ont besoin que d’un nul face à Curaçao pour assurer la deuxième place du groupe E (un match à suivre en direct commenté sur Foot Mercato à partir de 22h). Leurs adversaires rêvent d’une victoire qui pourrait leur ouvrir les portes de la qualification.

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Faé aligne un onze offensif avec Doué et Opéri pour entourer une charnière Kossounou-O. Diomandé. Diallo et Y. Diomandé sont placés sur les ailes de l’attaque avec Bonny en pointe, soutenu par Pépé. Sangaré et Kessié font office de double pivot. En face, Curaçao se présente dans un 5-4-1 identique à celui du dernier match, où Chong est notamment présent en tant que milieu droit derrière Locadia, seul en pointe.

Les compositions :

Curaçao (5-4-1) :

Côte d’Ivoire (4-4-2) :

Vendredi 26 juin