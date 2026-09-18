France Télévisions prêt à ne plus diffuser la Coupe de France
Diffuseur historique en clair de la Coupe de France depuis 20 ans, le groupe France Télévisons va-t-il jeter l’éponge ? Contraint de réaliser de nouvelles économies de l’ordre de 47 M€ pour l’année 2027, le service public a de très fortes chances de ne pas prolonger le contrat qui le lie à la FFF. La fédération française assure ne pas être au courant.
Cependant, les déclarations de Delphine Ernotte, la présidente de France Télévisions, dans les colonnes du Monde, sont plus qu’explicites. « Nous allons agir partout. Nous allons continuer à renégocier les coûts des programmes et les droits sportifs. Certaines compétitions ne seront peut-être pas renouvelées, comme la Coupe de France de football par exemple. »
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