OM : Leonardo Balerdi s’enflamme pour Gennaro Gattuso

Alors que la trêve internationale touche à sa fin, la Ligue 1 s’apprête à reprendre ses droits. À ce titre, l’Olympique de Marseille se déplacera sur la pelouse de l’OGC Nice ce samedi (21h00) pour le compte de la 9e journée du championnat de France. Face à une équipe niçoise qui reste invaincue depuis le début de saison, l’OM tentera d’enchaîner avec un deuxième succès de rang pour poursuivre sa remontée au classement.

En attendant, les joueurs olympiens non convoqués par leur sélection respective ont profité de la fenêtre internationale pour se maintenir en forme sous la houlette de Gennaro Gattuso. À en croire les propos tenus par Leonardo Balerdi, relayés par La Provence, le technicien italien n’a pas ménagé ses hommes. Toutefois, l’Argentin ne demeure pas moins admiratif du coach de 45 ans. «Quand on est au complet, ils sont bien plus durs. On travaille beaucoup physiquement et en salle depuis l’arrivée de Gennaro Gattuso, c’est difficile mais c’est super», a déclaré l’ancien défenseur du Borussia Dortmund.