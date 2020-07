OL : Rudi Garcia entérine le départ de Martin Terrier à Rennes

Vendredi soir, la rumeur enflait : Martin Terrier (23 ans) se rapprochait du Stade Rennais. Un accord verbal entre l'OL et le club breton aurait été trouvé pour un transfert estimé à plus de 10 millions d'euros. Mercredi, Rudi Garcia martelait qu'il ne souhaitait pas un départ de son attaquant dans les prochains jours. Et pourtant, l'ancien Lillois devrait bien parapher un contrat de cinq ans à Rennes. Interrogé sur le sujet à l'issue de la rencontre amicale gagnée face à Nice (1-0), Rudi Garcia a quasiment acté le départ de Terrier au Stade Rennais.

« Oui, j’ai des regrets car je veux garder tous mes joueurs mais non, je n’en ai pas car c’est aussi devant que nous avons plus de concurrence, l’effectif le plus fourni. Quand ce sera officiel (pour le transfert de Terrier à Rennes), nous pourrons dire au revoir à Martin. C’est comme ça. On va réduire le groupe car nous sommes trop nombreux, » a ainsi confié l'entraîneur lyonnais. De son côté, Martin Terrier est attendu dans les prochaines heures en Bretagne.