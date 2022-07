Réunion au sommet au FC Barcelone pour Cristiano Ronaldo !

La suite après cette publicité

La situation de Cristiano Ronaldo (37 ans) n'est pas passée inaperçue en Espagne. Les envies d'ailleurs, et de Ligue des Champions, du Portugais tout comme son absence, certes autorisée, à la reprise de l'entraînement de Manchester United ont eu des répercussions de l'autre côté des Pyrénées. Le Real Madrid s'est ainsi posé la question de faire revenir son ancienne idole, sans aller plus loin.

Ces dernières heures, As nous apprend que le FC Barcelone, aussi, a pris le dossier à bras le corps. Le quotidien sportif espagnol révèle que le président du Barça Joan Laporta s'entretient ce lundi soir avec Jorge Mendes, agent de CR7, au sujet d'un possible transfert.

Plus abordable que Lewandowsi ?

Il faut se souvenir que, l'été dernier déjà, le patron blaugrana avait tenté sa chance, en vain, l'international lusitanien préférant retourner à Old Trafford. Il est donc revenu aux nouvelles cette année. Il faut dire qu'il bloque toujours dans le feuilleton Robert Lewandowski (34 ans), retenu par un Bayern Munich très gourmand et inflexible.

MU, de son côté, semble pour l'heure décidé à retenir son n° 7 emblématique à un an de la fin de son contrat. Toujours est-il que cette opération ferait des heureux dans le vestiaire mancunien et impliquerait un investissement plus abordable pour les pensionnaires du Camp Nou qui, par ailleurs, frapperaient un gros coup médiatique en allant chiper une légende du rival, le Real Madrid. Un nouveau scénario comme le mercato adore nous en offrir.