Fenerbahçe officialise l’arrivée son nouveau coach

Fenerbahçe tient son nouvel entraîneur. Le club turc a officialisé mardi soir la nomination d’Emre Belözoğlu, qui succède à Ismail Kartal, démissionnaire une semaine plus tôt. À 46 ans, l’ancien international turc, qui compte 101 sélections, retrouve un club qu’il connaît bien. Passé à trois reprises par Fenerbahçe durant sa carrière de joueur, entre 2008 et 2012, 2013 et 2015, puis lors de la saison 2019-2020, l’ancien milieu de terrain y avait également fait ses premiers pas sur un banc en 2021. Il avait alors assuré un intérim de dix rencontres avant de poursuivre sa carrière d’entraîneur ailleurs en Turquie. Depuis décembre 2025, Belözoğlu dirigeait Kasimpasa, qu’il quitte donc pour retrouver l’un des clubs les plus importants du pays.

La suite après cette publicité

Son arrivée ne sera toutefois pas immédiate. En attendant sa prise de fonctions, c’est Dirk Kuyt qui continuera d’assurer l’intérim sur le banc de Fenerbahçe. L’ancien international néerlandais dirigera notamment l’équipe ce mercredi lors de la réception de Liverpool en Ligue des champions. Une rencontre importante pour le club stambouliote, qui traverse une période délicate après le départ de Kartal. Pour sa première sortie à la tête de l’équipe, Kuyt s’était incliné à domicile face à Göztepe (1-2) en championnat. Belözoğlu prendra ensuite les commandes avec pour mission de relancer Fenerbahçe et de ramener de la stabilité.