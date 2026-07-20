Coupe du Monde 2026 : Lionel Messi a demandé un carton rouge pour Marc Cucurella

Lors des tensions apparues pendant la finale entre l’Espagne et l’Argentine, un échange tendu a opposé Lionel Messi à Marc Cucurella. Après l’expulsion d’Enzo Fernández, le latéral espagnol se serait approché du capitaine argentin pour lui lancer une pique, affirmant que la Roja ne laisserait pas l’arbitre « offrir le trophée » à l’Albiceleste, d’après les dires du joueur de Chelsea. Agacé, Messi se serait immédiatement tourné vers l’arbitre Slavko Vinčić afin de réclamer un carton rouge contre le défenseur espagnol pour avoir couvert sa bouche avec la main pendant une seconde.

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Interrogé après la rencontre, Marc Cucurella a toutefois dédramatisé la scène. Le défenseur de 27 ans a assuré qu’il ne s’agissait que d’un échange lié à la tension d’une finale, sans propos offensants ou personnels. «Il n’était pas content de ce que j’ai dit et il est allé parler à l’arbitre, il voulait clairement que je sois expulsé. Je ne m’attendais pas à ça de sa part, et venant de quelqu’un qui est un modèle pour les enfants… qu’est-ce qu’ils diraient ou apprendraient de lui là-dedans ?»