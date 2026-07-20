Menu Rechercher
Commenter 27
Coupe du Monde

Coupe du Monde 2026 : Lionel Messi a demandé un carton rouge pour Marc Cucurella

Par Samuel Zemour
1 min.
Marc Cucurella @Maxppp
Espagne 1-0 Argentine
winamax
1 2.25 N 3.05 2 3.60 bonus 100€

Lors des tensions apparues pendant la finale entre l’Espagne et l’Argentine, un échange tendu a opposé Lionel Messi à Marc Cucurella. Après l’expulsion d’Enzo Fernández, le latéral espagnol se serait approché du capitaine argentin pour lui lancer une pique, affirmant que la Roja ne laisserait pas l’arbitre « offrir le trophée » à l’Albiceleste, d’après les dires du joueur de Chelsea. Agacé, Messi se serait immédiatement tourné vers l’arbitre Slavko Vinčić afin de réclamer un carton rouge contre le défenseur espagnol pour avoir couvert sa bouche avec la main pendant une seconde.

La suite après cette publicité

Interrogé après la rencontre, Marc Cucurella a toutefois dédramatisé la scène. Le défenseur de 27 ans a assuré qu’il ne s’agissait que d’un échange lié à la tension d’une finale, sans propos offensants ou personnels. «Il n’était pas content de ce que j’ai dit et il est allé parler à l’arbitre, il voulait clairement que je sois expulsé. Je ne m’attendais pas à ça de sa part, et venant de quelqu’un qui est un modèle pour les enfants… qu’est-ce qu’ils diraient ou apprendraient de lui là-dedans ?»

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (27)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Coupe du Monde
Argentine
Espagne
Marc Cucurella
Lionel Messi

En savoir plus sur

Coupe du Monde Coupe du Monde
Argentine Flag Argentine
Espagne Flag Espagne
Marc Cucurella Marc Cucurella
Lionel Messi Lionel Messi
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier