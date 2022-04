Amical : une rencontre Argentine-Brésil prévue

La Coupe du Monde approche à grands pas et les sélections nationales terminent de fixer leurs derniers matchs amicaux. Qualifiés depuis novembre dernier, l'Argentine et le Brésil rejoindront évidemment le Qatar à la fin de l'année avec toujours comme objectif de remporter une 3e et 6e étoile.

Cependant, selon RMC Sport, les deux meilleures équipes sud-américaines, qui s'étaient affrontées en finale de la dernière Copa America, pourraient se retrouver à l'occasion d'un match amical organisé à Melbourne le 11 juin prochain au Melbourne Cricket Ground, et ce avant le Mondial. Un stade que les deux sélections connaissent déjà puisqu'elles s'y étaient déjà opposées, devant 95 000 personnes, en 2017, pour une victoire 1-0 des Argentins.