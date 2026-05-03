Manchester United - Liverpool : les compositions officielles

Ce dimanche, place au choc de la 35e journée de Premier League entre [Manchester United et Liverpool (https://www.footmercato.net/live/1403472974765557055-manchester-united-vs-liverpool)](){.textBlue}. À domicile, les Reds Devils s’articuleront dans un schéma en 4-2-3-1. Dans les buts, Senne Lammens verra devant lui une défense à quatre composée par Diogo Dalot, Ayden Heaven, Harry Maguire et Luke Shaw. Au milieu, place au double pivot formé par Kobbie Mainoo et Casimiro. Un cran plus haut, Bryan Mbeumo, Bruno Fernandes et Matheus Cunha soutiendront le numéro 9, Benjamin Sesko.

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De son côté, Liverpool, privé d’Alisson et Moahmed Salah évoluera dans un schéma en 4-2-3-1. Dans les buts, place à Frederick Woodman. Devant lui, Curtis Jones, Ibrahima Konaté, Virgil van Dijk et Andrew Robertson. Au milieu, Alexis Mac Allister Ryan Gravenberch animeront l’entrejeu. Plus haut, Jeremie Frimpong, Dominik Szoboszlai et Florian Wirtz soutiendront Cody Gakpo. Alexander Isak est lui forfait.

Les compositions

Manchester United :

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