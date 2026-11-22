Touché par la blessure de Désiré Doué, Khvicha Kvaratskhelia, lui aussi victime d’une rupture des ligaments croisés, a tenu à lui apporter publiquement son soutien. Dans une publication sur Instagram, l’ailier géorgien du PSG a adressé un message chaleureux à son coéquipier, avec qui il partage le quotidien au sein du club parisien.

La suite après cette publicité

Après la blessure de Désiré Doué face à Nice, le PSG doit-il revoir ses ambitions pour la suite de la saison ? Oui, son absence pourrait peser très lourd. Non, l’effectif parisien a les ressources pour compenser. Partage ta réponse Génération de l'image en cours

«Sois fort, mon frère. On va traverser ça ensemble. Nous serons bientôt de retour sur le terrain, à sourire et faire ce qu’on aime le plus. Nous sommes tous à tes côtés», a écrit Kvaratskhelia. Un message fort qui témoigne de la solidarité du vestiaire parisien envers le jeune international français.