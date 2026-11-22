Ligue 1
PSG : Khvicha Kvaratskhelia adresse un message touchant à Désiré Doué
1 min.
@Maxppp
Touché par la blessure de Désiré Doué, Khvicha Kvaratskhelia, lui aussi victime d’une rupture des ligaments croisés, a tenu à lui apporter publiquement son soutien. Dans une publication sur Instagram, l’ailier géorgien du PSG a adressé un message chaleureux à son coéquipier, avec qui il partage le quotidien au sein du club parisien.
La suite après cette publicité
Après la blessure de Désiré Doué face à Nice, le PSG doit-il revoir ses ambitions pour la suite de la saison ?
Génération de l'image en cours
«Sois fort, mon frère. On va traverser ça ensemble. Nous serons bientôt de retour sur le terrain, à sourire et faire ce qu’on aime le plus. Nous sommes tous à tes côtés», a écrit Kvaratskhelia. Un message fort qui témoigne de la solidarité du vestiaire parisien envers le jeune international français.
En savoir plus sur
La suite après cette publicité
L’Europe sous le choc après la blessure de Doué, la presse anglaise démonte l’entourage de JJ Gabriel
Nos dernières vidéos
Les plus lus
Lucas Hernandez sur Désiré Doué : « je n’ai jamais vu un joueur se plaindre comme ça sur un terrain »
Explorer