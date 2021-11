Naples : Victor Osimhen comparé à George Weah et Marco van Basten

Auteur d'un début de saison canon sous le maillot de Naples (9 buts, 2 passes décisives), l'attaquant nigérian Victor Osimhen impressionne non seulement les observateurs du football italien, mais également son propre entraîneur. Durant le festival Casa Corriere organisé par plusieurs journaux italiens au Palazzo Reale (Naples), le coach napolitain Luciano Spalletti n'a pas hésité à le comparer à deux anciennes gloires de l'AC Milan.

«Il (Osimhen, ndlr) me rappelle Weah. Il est probablement moins technique, mais tout aussi fort en termes de qualité. Il me fait également penser à Van Basten, mais il est plus technique. Osimhen est jeune et peut atteindre ces niveaux là», a affirmé le technicien italien. Participant à l'excellent exercice des Azzurri, actuellement premiers de Serie A, l'ancien Lillois peut encore faire parler de lui...