Thiago Silva quitte le FC Porto

Revenu au FC Porto en janvier dernier, Thiago Silva avait fait le choix de faire son retour en Europe pour se donner plus de chances de participer à la Coupe du Monde 2026 avec le Brésil. Vainqueur du championnat portugais avec les Dragões, l’ancien Parisien n’a cependant pas été appelé par Carlo Ancelotti. Libre de tout contrat à la fin du mois de juin, l’international auriverde ne prolongera pas l’aventure au nord du Portugal.

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«Le contrat de Thiago Silva a pris fin et le défenseur international brésilien, âgé de 41 ans, quitte le FC Porto après deux passages au sein du club. Lors de son premier passage, en 2004, Thiago Silva a joué pour l’équipe B du FC Porto, marquant le début d’un parcours riche en succès. Lors de son deuxième passage, après avoir remporté la Ligue des Champions au Stade du Dragon, le défenseur central né à Rio de Janeiro a disputé 14 matches de la Liga Portugal, de la Ligue Europa et de la Coupe du Portugal, devenant champion national et remportant le 33e trophée de sa carrière. Le départ de Thiago Silva étant confirmé, le Club lui souhaite beaucoup de succès pour l’avenir. Le FC Porto restera toujours sa maison», indique le communiqué.