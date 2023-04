RC Lens : Franck Haise fier de ses joueurs malgré la défaite à Paris

Dans la foulée de la défaite subie sur la pelouse du Paris Saint-Germain (3-1), l’entraîneur du Racing Club de Lens Franck Haise s’est dit fier de ses joueurs pour la prestation proposée au Parc des Princes, regrettant néanmoins les trois buts inscrits par Mbappé, Vitinha et Messi.

«Les joueurs peuvent être fiers de ce qu’ils ont fait, c’est tout un groupe. On peut être fier malgré cette défaite. Forcément, il y a ce petit regret de prendre ces trois buts, mais en tout cas, on a montré toujours une belle image du Racing Club de Lens et du jeu, c’est toujours une bonne chose», a déclaré le technicien nordiste au micro de Canal +.

