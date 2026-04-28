Real Madrid : le choix préféré de Pérez pour le poste d’entraîneur selon la presse espagnole

Plus tôt ce mardi, le média américain The Athletic indiquait que l’option numéro 1 de Florentino Pérez pour le poste d’entraîneur du Real Madrid la saison prochaine n’est autre que José Mourinho. Un possible retour donc pour le coach de Benfica, qui avait pour le moins marqué les esprits - et pas qu’en bien - lors de sa première aventure à Madrid au début des années 2010 (2010-2013).

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De son côté, la Cadena SER, radio espagnole, a des informations qui ne vont pas vraiment dans ce sens. Le favori de la direction madrilène serait toujours Jürgen Klopp, qui travaille actuellement pour le groupe Red Bull. Dans le cas où il ne soit pas possible d’attirer l’Allemand, les Merengues ont des alternatives comme Didier Deschamps, Lionel Scaloni, Max Allegri o Mauricio Pochettino. Mais le nom de José Mourinho n’est pas mentionné…