Barça : le projet du nouveau Camp Nou approuvé par les socios

Par le biais d'un référendum, les socios du FC Barcelone ont approuvé ce dimanche le financement d'un projet d'envergure malgré les difficultés financières que traverse le club. En effet, avec près de 87,8% de «oui» (10,4% de «non» et 1,8% de votes blancs), le président Joan Laporta a donc l'aval pour le lancement de l'Espai Barça, comprenant le nouveau Camp Nou (pour 2025) et le nouveau Palau (2028), qui comprendra les gymnases des autres sports (basketball, futsal...). Le début des travaux est prévu à l'été 2022, qui devraient coûter 1,5 milliard d'euros.

«Le nombre de socios ayant exprimé leur voix (48.623, sur les 110.159 ayant plus de 18 ans et étant socio depuis plus d'un an) représente un record», peut-on lire dans le communiqué du club, soit 44,14% des votants possibles. «C'est un jour historique. Je remercie les socios qui ont pris part au vote et ont pu démontrer que nous sommes #PlusQuUnClub. Le résultat vient valider la décision de l'Assemblée concernant le financement de l'Espai Barça», a déclaré Laporta à la suite des résultats.