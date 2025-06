Manchester United : Marcus Rashford n’a qu’un club en tête

De retour à Manchester après six mois passés en prêt du côté d’Aston Villa, Marcus Rashford ne s’éternisera pas chez les Red Devils. Cet été, l’Anglais devrait prendre son envol vers une autre destination, lui qui n’a connu qu’Old Trafford depuis ses débuts en 2016, jusqu’à janvier dernier. Plusieurs écuries s’intéressent au profil de l’attaquant de 27 ans : le FC Barcelone, l’Inter Milan, et plus récemment Newcastle. Mais à en croire les informations de Sport, l’intéressé n’a qu’une seule destination en tête, à savoir la Catalogne. Et il serait prêt à de grands sacrifices pour rallier la Liga.

Pour évoluer sous les ordres d’Hansi Flick, Rashford n’hésiterait pas à diminuer son salaire. Un paramètre essentiel pour les Blaugranas. De son côté, Manchester United désirerait 40 millions pour se séparer de son joueur, mais son entourage pense pouvoir faire descendre ce chiffre à 30. Deux options semblent s’offrir aux Culés : continuer sur la piste Nico Williams, qui prend de l’épaisseur chaque jour, ou se rabattre sur Marcus Rashford, moins cher.