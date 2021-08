PSG : nouveau prétendant pour Layvin Kurzawa

Difficile de dire si, le 1er septembre, Layvin Kurzwa (28 ans) sera encore un joueur du Paris Saint-Germain. Alors que son contrat court jusqu'en juin 2024 avec les Rouge et Bleu, l'international français est annoncé sur le départ du club de la capitale. Notamment parce que Juan Bernat et Abdou Diallo semblent avoir les préférences de Mauricio Pochettino pour le poste de latéral gauche, mais aussi car Paris a besoin d'alléger sa masse salariale après son recrutement estival XXL cet été. Et l'Olympique Lyonnais, à la recherche d'un arrière gauche, est une piste chaude pour l'ancien Monégasque.

Comme nous vous l'expliquions ce mardi, Layvin Kurzawa est ouvert à un départ vers le Groupama Stadium, alors que des négociations sont en cours entre toutes les parties impliquées dans ce dossier. Toutefois, le club présidé par Jean-Michel Aulas, qui lorgne également le champion d'Europe Emerson Palmieri (Chelsea) devra faire face à la concurrence de West Ham, d'après les informations de RMC Sport. Reste désormais à savoir qui aura le dernier mot dans cette histoire.