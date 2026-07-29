Manchester City veut recruter Geronimo Rulli !

L’été s’annonce agité dans le sens des départs du côté de l’Olympique de Marseille. Pour le moment, les Phocéens ont récupéré 42,5 millions d’euros avec les départs de Mason Greenwood (Fenerbahçe), Hamed Traoré (Genoa), Pierre-Emerick Aubameyang (Deportivo La Corogne) et Bilal Nadir (Hambourg, libre). Sur le plan des arrivées, personne n’est pour le moment arrivé.

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Alors que nous vous avons fait part hier de l’intérêt de l’Olympique de Marseille pour Guillaume Restes, nous avons également évoqué le fait que le club phocéen envisage un départ de Geronimo Rulli (34 ans). Et le moins que l’on puisse dire c’est que le finaliste de la Coupe du Monde 2026 dispose d’une jolie cote puisqu’un grand club européen est intéressé par ses services.

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Rulli pour remplacer Trafford

Manchester City va perdre son gardien remplaçant James Trafford qui se dirige du côté de Leeds United contre un chèque d’environ 47 millions d’euros. Le club anglais cherche logiquement une nouvelle doublure à Gianluigi Donnarumma et a coché le profil du portier argentin selon Fabrizio Romano. Un club loin d’être étranger pour Geronimo Rulli qui avait signé à l’été 2016 chez les Sky Blues sans jamais y jouer.

Directement prêté à la Real Sociedad où il y a joué jusqu’en 2020 avec notamment un prêt à Montpellier, le gardien de 34 ans a ensuite porté le maillot de Villarreal, l’Ajax Amsterdam et l’Olympique de Marseille. Le club phocéen est au courant de l’intérêt de Manchester City et le joueur est disposé à rejoindre le club anglais. Reste désormais à savoir si ce dossier va se concrétiser pour offrir un dernier gros contrat à celui qui compte huit capes avec l’Albiceleste.