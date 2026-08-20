Bamba Dieng prend désormais la direction de la Serbie

Vu les récents rebondissements du dossier, on se gardera de dire que l’avenir de Bamba Dieng est enfin bouclé. Mais selon nos informations, l’attaquant sénégalais va bien décoller dans les prochaines heures pour rejoindre Belgrade. L’ancien Lorientais va assister à la rencontre entre l’Etoile Rouge et le Viktoria Plzen, ce soir, en barrage de Ligue Europa.

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✈️ Bamba Dieng va décoller dans les prochaines heures pour Belgrade.



🇷🇸 L’attaquant devrait assister ce soir au match entre l’Étoile Rouge de Belgrade et le Viktoria Plzeň, en barrage de Ligue Europa.



🩺 Visite médicale prévue demain.



👀 A moins… pic.twitter.com/gU6UUtG5uO — Santi Aouna (@Santi_J_FM) August 20, 2026

Si tout se passe bien, Dieng passera sa visite médicale demain avant de s’engager avec le club serbe. Pour rappel, l’ex-Marseillais était sur le point de rejoindre la Lazio Rome ces dernières heures. Mais comme révélé par la presse italienne, l’opération a capoté après la visite médicale effectuée par le joueur.