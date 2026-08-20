Menu Rechercher
Commenter 19
Exclu FM SuperLiga

Bamba Dieng prend désormais la direction de la Serbie

Par Santi Aouna - Jordan Pardon
1 min.
Bamba Dieng avec Lorient @Maxppp

Vu les récents rebondissements du dossier, on se gardera de dire que l’avenir de Bamba Dieng est enfin bouclé. Mais selon nos informations, l’attaquant sénégalais va bien décoller dans les prochaines heures pour rejoindre Belgrade. L’ancien Lorientais va assister à la rencontre entre l’Etoile Rouge et le Viktoria Plzen, ce soir, en barrage de Ligue Europa.

La suite après cette publicité

Si tout se passe bien, Dieng passera sa visite médicale demain avant de s’engager avec le club serbe. Pour rappel, l’ex-Marseillais était sur le point de rejoindre la Lazio Rome ces dernières heures. Mais comme révélé par la presse italienne, l’opération a capoté après la visite médicale effectuée par le joueur.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (19)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

SuperLiga
Étoile rouge
Bamba Dieng

En savoir plus sur

SuperLiga SuperLiga (Serbie)
Étoile rouge Logo Étoile rouge de Belgrade
Bamba Dieng Bamba Dieng
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier