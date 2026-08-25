Mercato : le TFC fixe un ultimatum à Cristian Cásseres

Comme révélé par le média Les Violets, l’Olympiakos a dégainé une belle offre d’environ 10 millions d’euros assortie d’un pont d’or salarial pour attirer Cristian Cásseres. Une proposition qui avait d’ailleurs convaincu la direction du TFC. Conscient de la situation contractuelle du joueur et de la deadline qui approche, le board toulousain était disposé à le laisser filer pour ce montant. Problème : l’international vénézuélien n’est pas chaud à l’idée de rejoindre la Grèce ! Une décision qui chamboule les plans de Toulouse, d’autant que le profil du milieu de 26 ans anime le marché en Ligue 1. Si Lille est venu aux renseignements sans donner suite, l’Olympique Lyonnais garde un œil très attentif sur le dossier en cas de départ de Tanner Tessmann.

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Face à ce refus de rallier Athènes, le TFC a décidé de reprendre la main. À l’approche de la fin de son contrat fixée en juin 2027, le club de la Ville Rose refuse catégoriquement l’idée de perdre son cadre gratuitement dans un an. La direction toulousaine lui a donc transmis une très belle offre de prolongation tout en lui fixant une deadline stricte pour rendre sa décision. Le message envoyé au clan du joueur est limpide : soit Cristian Cásseres accepte de signer ce nouveau bail avec les Violets, soit il devra plier bagage et trouver une porte de sortie qui arrange tout le monde d’ici la clôture du mercato.