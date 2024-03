Dani Alves n’est pas décédé

Condamné à 4 ans et 6 mois de prison pour avoir agressé sexuellement une jeune femme dans la discothèque Sutton de Barcelone le 30 décembre 2022, Dani Alves connaît sa sentence. L’homme de 40 ans, désormais incarcéré, est suivi de près en prison, pour éviter qu’il se suicide. Un protocole a été mis en place. Malgré cela, des rumeurs circulent sur les réseaux sociaux à propos de l’ancien Barcelonais qui se serait donc suicidé. Mais celles-ci sont infondées.

La suite après cette publicité

En effet, son frère, Ney Alves, a posté un message sur ses réseaux sociaux pour soutenir Dani. «Que Dieu te donne santé et sagesse pour surmonter et supporter la cruauté des êtres humains, que Dieu ait pitié de ta vie et celle de notre famille», a-t-il commenté, démentant au passage les rumeurs en question.