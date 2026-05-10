Eli Junior Kroupi séduit par le FC Barcelone !

C’est une véritable sensation du côté de la Premier League. Après des débuts réussis du côté de Lorient, le jeune buteur Eli Junior Kroupi avait filé à Bournemouth (les deux clubs partagent le même propriétaire, BKFC). L’occasion pour lui de découvrir le championnat anglais et pourquoi pas se faire un nom petit à petit. Car à seulement 19 ans, très peu s’attendaient à ce qu’il arrive à marcher sur la Premier League aussi rapidement. Après une petite période d’acclimatation, l’attaquant français a rapidement fait parler son talent chez les Cherries.

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Auteur de 12 buts en 31 matches de championnat, le joueur formé à Lorient est devenu le troisième joueur de moins de 20 ans à marquer 12 buts sur une saison de Premier League avec Robbie Keane et Robbie Fowler. Quelques semaines auparavant, il avait battu un autre record en devenant le premier joueur de moins de 20 ans à marquer 10 buts pour sa première saison en Premier League. Preuve d’une adaptation express pour un joueur qui évoluait encore en Ligue 2 la saison dernière. De quoi devenir la nouvelle coqueluche des supporters.

Le joueur rêve du Barça

S’il a été acheté pour seulement 13 millions d’euros, Eli Junior Kroupi est désormais estimé à plus d’une quarantaine de millions d’euros. Et forcément, alors qu’on parle même de lui pour une future convocation en équipe de France et que certains réclament même sa présence à la Coupe du monde pour remplacer Hugo Ekitike, l’attaquant de 19 ans risque aussi d’animer le mercato. Ce dimanche, le quotidien Sport révèle ainsi que le FC Barcelone est très intéressé par son profil pour construire l’après Robert Lewandowski.

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Mieux encore, le média catalan explique que de son côté, Eli Junior Kroupi n’a jamais caché son admiration pour le Barça et rêve même d’y évoluer très prochainement. Au club, on estime que s’il y avait bien un investissement à faire à ce poste, ce ne serait pas si risqué de le faire sur le jeune Français qui coche toutes les cases pour devenir l’une des futures sensations à son poste. Il faudra probablement débourser au moins 50 millions pour se l’offrir prochainement mais de son côté, le joueur semble déjà séduit par le Barça. «Il souhaite jouer pour Barcelone et rêve d’y signer», explique Sport. Reste à savoir si ce rêve se concrétisera. Et si oui, quand ?