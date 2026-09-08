Inter : les mots de Lautaro Martínez sur Kylian Mbappé
Alors que Kylian Mbappé a fait grandement polémique ce lundi, d’abord avec ses réponses très directes en conférence de presse concernant ses retours défensifs qui lui sont reprochés, puis avec une vidéo de son interview accordée à L’Équipe dans laquelle il revendiquait le fait de mériter le Ballon d’Or. L’ancien joueur du PSG doit désormais rester concentré. En effet, le Français affronte ce soir un géant d’Italie (21h), l’Inter Milan, pour le premier match de la phase de ligue de la Ligue des Champions, avec notamment la présence de son grand ami Marcus Thuram.
Mais l’une des plus grosses menaces pour le Real Madrid sera bien Lautaro Martínez. Avant cette rencontre, l’attaquant et capitaine de l’Inter a notamment eu des mots forts envers Kylian Mbappé : « nous affrontons une excellente équipe, mais nous avons nos atouts et des joueurs qui prouvent leur niveau chaque année. Le plus important est de jouer notre meilleur match possible. Kylian Mbappé est l’un des meilleurs. »
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