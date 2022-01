MU : Ralf Rangnick a parlé à Donny van de Beek

Très peu utilisé en Premier League cette saison, Donny van de Beek n'est apparu qu'à sept petites reprises sous le maillot de Manchester United. De quoi amener le Batave à se poser des questions quant à son avenir, qui plus est durant cette période de mercato hivernal. En conflit avec son agent, le milieu des Red Devils pourrait, cependant, profiter de l'arrivée récente de Ralf Rangnick sur le banc mancunien. Présent en conférence de presse, ce dimanche, le technicien allemand a, en effet, incité le natif de Nijkerkerveen a poursuivre l'aventure du côté d'Old Trafford, et ce à quelques mois désormais de la prochaine Coupe du Monde.

«Je pense toujours que nous devrions le (Donny Van de Beek) garder, il devrait rester ici définitivement jusqu'à la fin de cette saison et essayer d'obtenir autant de temps de jeu que possible. J'ai également eu une longue conversation avec lui la semaine dernière à ce sujet, il veut également jouer pour l'équipe nationale néerlandaise pour se qualifier et jouer la Coupe du monde au Qatar et, pour ce faire, il a besoin de temps ici», a ainsi rappelé Rangnick avant de souligner que le milieu de 24 ans devait, lui, «travailler dur». «Jusqu'à présent, comme j'ai appris à le connaître, il a une mentalité de haut niveau, il travaille dur à chaque séance d'entraînement, est un joueur d'équipe de bout en bout et il y aura des matchs où il aura la chance de jouer». Le message est passé, reste à savoir si le Batave acceptera de poursuivre sa carrière chez les Red Devils.