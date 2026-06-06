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EdF : William Saliba est présent à l’entraînement collectif

Par Chemssdine Belgacem
1 min.
William Saliba avec l'équipe de France @Maxppp

Touché au dos ces derniers jours, William Saliba va mieux et a retrouvé l’entraînement collectif. C’est un immense soulagement pour les Bleus, tant son absence a mis en lumière les fragilités de l’arrière-garde française, qui a totalement sombré sans lui lors de la mauvaise prestation défensive jeudi face à la Côte d’Ivoire.

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Ce retour en forme est une excellente nouvelle pour Didier Deschamps avant les grandes échéances. Comme l’indique TF1, le solide défenseur d’Arsenal pourrait même reprendre du rythme dès ce lundi face à l’Irlande du Nord pour l’ultime match de préparation, stabilisant à nouveau une défense qui en a grandement besoin.

Pub. le - MAJ le
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