EdF : William Saliba est présent à l’entraînement collectif

Touché au dos ces derniers jours, William Saliba va mieux et a retrouvé l’entraînement collectif. C’est un immense soulagement pour les Bleus, tant son absence a mis en lumière les fragilités de l’arrière-garde française, qui a totalement sombré sans lui lors de la mauvaise prestation défensive jeudi face à la Côte d’Ivoire.

La suite après cette publicité

Présent à l’entraînement collectif, William Saliba - touché au dos ces derniers jours - va mieux.



Le défenseur central pourrait jouer contre l’Irlande du Nord lundi, à l’occasion du dernier match de préparation des Bleus. 🇫🇷 @telefoot_TF1 pic.twitter.com/C7EazhAg4F — Saber Desfarges (@SaberDesfa) June 6, 2026

Ce retour en forme est une excellente nouvelle pour Didier Deschamps avant les grandes échéances. Comme l’indique TF1, le solide défenseur d’Arsenal pourrait même reprendre du rythme dès ce lundi face à l’Irlande du Nord pour l’ultime match de préparation, stabilisant à nouveau une défense qui en a grandement besoin.