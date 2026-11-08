Real Madrid : graves accusations contre Bellingham et Rudiger

Le Real Madrid a vécu une soirée particulièrement mouvementée sur la pelouse de Valence. Si les Merengues ont affiché leur supériorité sur le terrain (3-0), la rencontre a également été marquée par de nombreuses tensions entre les deux équipes. Dans une enceinte de Mestalla particulièrement hostile, les joueurs valencians ont tenté de faire déjouer les hommes de José Mourinho en multipliant les duels et les provocations. Jude Bellingham s’est notamment retrouvé au cœur de plusieurs échanges houleux avec Pepelu et Pablo Maffeo, obligeant même Federico Valverde à intervenir pour calmer son coéquipier. Mais c’est au moment de regagner les vestiaires à la pause que la situation a véritablement dégénéré. Selon les informations révélées par A Punt Esports, puis détaillées par ABC et Marca, une violente altercation a éclaté dans le tunnel de Mestalla, impliquant plusieurs joueurs madrilènes et des membres de la sécurité.

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Tout serait parti des protestations de Braulio Vázquez, directeur sportif de Valence, particulièrement remonté contre l’arbitrage, notamment après une faute ayant précédé le premier but madrilène. « Ce n’est pas une faute, ce n’est pas une faute ! Incroyable ! », aurait-il répété avec véhémence auprès de l’un des assistants. Une attitude qui a nécessité l’intervention de la police nationale espagnole, comme le précise le rapport officiel de l’arbitre. Mais selon Marca, Jude Bellingham serait ensuite intervenu en agrippant le costume du dirigeant valencian pour l’éloigner de l’officiel, provoquant une nouvelle montée de tension. Plusieurs joueurs des deux équipes se seraient alors retrouvés au cœur d’une échauffourée, obligeant trois agents de sécurité à intervenir pour tenter de séparer les protagonistes et repousser les Madrilènes vers leur vestiaire.

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Bellingham et Rüdiger accusés d’avoir frappé des agents de sécurité

Et les accusations sont particulièrement graves. D’après les premières révélations du journaliste Nacho Sanchis, de la chaîne À Punt, Jude Bellingham aurait frappé un agent de sécurité, tandis qu’Antonio Rüdiger aurait giflé un autre membre du dispositif chargé de calmer les esprits. Des informations également rapportées par ABC, qui évoque la présence d’Éder Militão au moment des incidents. De son côté, Marca apporte de nouveaux détails sur le déroulement de cette altercation. Le quotidien espagnol affirme que Rüdiger aurait porté un coup au visage d’un agent alors que ce dernier tentait de séparer les joueurs. Ibrahima Konaté aurait également tenté d’apaiser la situation en demandant à plusieurs reprises aux protagonistes de se calmer. Selon le média madrilène, Valence disposerait même d’images vidéo montrant les incidents, notamment le geste du défenseur allemand. Des accusations qui pourraient placer les deux joueurs du Real Madrid dans une situation délicate.

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Mais un élément interpelle particulièrement en Espagne : l’absence de ces incidents dans le rapport officiel de l’arbitre. Pourtant informé par les agents de sécurité, José Francisco Hernández Maeso n’a mentionné aucune altercation impliquant les joueurs madrilènes. Seul Braulio Vázquez apparaît dans le compte rendu, le directeur sportif valencian ayant dû être maîtrisé et éloigné par la sécurité après ses protestations. Une situation que le Valencia CF ne comprend pas, d’autant que le club disposerait de preuves vidéo de l’échauffourée. Malgré la victoire du Real Madrid (3-0), cette soirée à Mestalla pourrait donc laisser des traces. Reste à savoir si les images évoquées par la presse espagnole donneront lieu à un examen des instances disciplinaires et à d’éventuelles sanctions contre les joueurs concernés