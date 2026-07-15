PSG : Manchester City cible Ibrahim Mbaye

Catalogué comme l’un des plus grands espoirs du football européen et de la génération 2008, Ibrahim Mbaye fait l’objet d’une cour assidue de la part des plus grands clubs du continent. Nous vous révélions ces derniers jours que l’international sénégalais (15 sélections, 4 buts) faisait l’objet d’intérêts en Premier League. L’attaquant de 18 ans est effectivement pisté par Tottenham et Aston Villa, lui qui souhaite partir.

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Sa situation et son potentiel en font naturellement un joueur courtisé, et même du côté de l’Alleamgne. Selon nos informations, le RB Leipzig et le Borussia Dortmund, deux clubs reconnus en matière de développement de jeunes joueurs, s’intéressent à l’ailier parisien (42 matchs, 4 buts, 4 passes décisives). Un championnat qui pourrait coller à ses qualités quand on sait le nombre d’attaquants formés en France ayant réussi à exporter leurs qualités outre-Rhin.

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Manchester City l’a ajouté à sa short-list

S’il a surtout dû se contenter d’un rôle de second couteau lors de ce Mondial avec le Sénégal, Mbaye a quand même su se mettre en valeur en rentabilisant son temps de jeu limité (160 minutes en 4 matchs). C’est notamment lui qui avait sonné la révolte face à l’Equipe de France (3-1) en laissant Théo Hernandez sur le carreau, avant de réduire l’écart d’une grosse frappe.

Manchester City n’avait sans doute pas attendu ce match pour être mis au parfum des qualités du joueur, mais selon nos informations, il y a bien un intérêt du club anglais pour le natif de Trappes. Le vice-champion d’Angleterre l’a ajouté à sa short-list pour cet été, à l’heure où plusieurs départs sont attendus dans le secteur offensif. Bernardo Silva a rejoint le Real Madrid, et la presse anglaise évoquait récemment la possibilité de voir Savinho quitter le club. De son côté, le Paris Saint-Germain est ouvert à une vente.