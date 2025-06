Real Madrid : Kylian Mbappé forfait contre Pachuca

La décision est tombée pour Kylian Mbappé. Alors que le Real Madrid dispute actuellement la Coupe du Monde des Clubs aux Etats-Unis, le Real Madrid a informé que «notre joueur Kylian Mbappé présente une gastro-entérite aiguë et a été hospitalisé pour effectuer différents tests et lui appliquer le traitement correspondant» et a donc été forfait contre Al-Hilal (1-1). Mais la maladie du capitaine des Bleus est plus sérieuse que prévue puisqu’il faudrait au moins une dizaine de jours au joueur pour être rétabli à 100%.

Sa présence pour le deuxième match de poule contre Pachuca était compromise. Et selon les dernières informations de la Cope, Kylian Mbappé est bel est bien forfait pour la rencontre face au club mexicain. Le Français se remet encore d’une gastro-entérite et va devoir patienter pour retrouver les terrains. Car sa participation au dernier match de groupe face au RB Salzbourg le 27 juin prochain est également incertaine. Un véritable coup dur pour lui et les Merengues.

