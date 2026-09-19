Lens : Yannick Cahuzac assume ses choix malgré la défaite à Monaco

Pour sa première sur le banc du RC Lens, Yannick Cahuzac a connu une soirée frustrante avec une défaite à Monaco (2-1). Malgré le revers, le technicien de 41 ans a tenté de modifier certaines habitudes de son équipe, notamment avec un pressing moins agressif et une volonté de mieux fermer l’axe. Une adaptation qui n’a toutefois pas suffi face aux Monégasques. « On ne voulait pas ouvrir notre axe, mais ils sont passés par le contournement, ça nous a posé des problèmes par rapport à notre pression haute en première période. On a rectifié le tir à la pause, car on n’y arrivait pas dans notre pressing », a-t-il expliqué.

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Cahuzac a également assumé ses choix, avec particulièrement plusieurs premières titularisations, tout en se montrant satisfait de l’apport de ses remplaçants après la pause. Malgré l’égalisation de Matthieu Udol, Lens a finalement craqué en fin de rencontre. « Je me suis senti assez serein, j’étais assez focus sur le match, mon équipe, trouver les solutions », a assuré le nouvel entraîneur lensois, avant d’ajouter : « j’ai été très content de mes entrants ». Avec seulement quatre points pris sur quinze possibles en Ligue 1, les Sang et Or devront rapidement engranger des résultats.