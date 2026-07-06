Strasbourg : Kjetil Knutsen préféré à Wilfried Nancy pour le poste d’entraîneur ?

À la recherche du remplaçant de Gary O’Neil, Strasbourg continue de s’activer pour le poste d’entraîneur. Alors que Wilfried Nancy fait figure de favori, le club alsacien observe d’autres pistes. Dans cette optique, L’Equipe indique, ce lundi soir, que le RCSA suit également de près Kjetil Knutsen.

La suite après cette publicité

Mieux encore, le quotidien français affirme que le Norvégien, envisagé à plusieurs reprises ces dernières années, n’a jamais été aussi proche de l’Alsace. Pour rappel, le technicien de 57 ans est le bâtisseur de Bodö/Glimt depuis près de dix ans (376 matches).