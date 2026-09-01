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Le Barça recrute un jeune talent de Stuttgart

Par Allan Brevi
1 min.
Hansi Flick @Maxppp

Le Barça tient une nouvelle recrue avec l’arrivée de Mirza Ćatović, jeune milieu de 19 ans prêté par Stuttgart. Le deal prévoit également une option d’achat conditionnée à des objectifs sportifs, permettant au club catalan de conserver une possibilité de le recruter définitivement au terme de la saison.

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Capable d’évoluer entre les lignes et à l’aise balle au pied, Ćatović rejoint la réserve barcelonaise pour poursuivre sa progression, à l’image de Roony Bardghji l’été dernier. Cette arrivée confirme ainsi la volonté du Barça de miser sur de jeunes profils à fort potentiel, en complément des joueurs issus de La Masia.

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