Le Barça recrute un jeune talent de Stuttgart

Le Barça tient une nouvelle recrue avec l’arrivée de Mirza Ćatović, jeune milieu de 19 ans prêté par Stuttgart. Le deal prévoit également une option d’achat conditionnée à des objectifs sportifs, permettant au club catalan de conserver une possibilité de le recruter définitivement au terme de la saison.

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Capable d’évoluer entre les lignes et à l’aise balle au pied, Ćatović rejoint la réserve barcelonaise pour poursuivre sa progression, à l’image de Roony Bardghji l’été dernier. Cette arrivée confirme ainsi la volonté du Barça de miser sur de jeunes profils à fort potentiel, en complément des joueurs issus de La Masia.