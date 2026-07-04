Coupe du Monde 2026, EdF : Guy Stéphan donne des nouvelles d’Aurélien Tchouaméni

Interrogé par M6 à propos de la blessure aux adducteurs d’Aurélien Tchouaméni, absent pour Paraguay-France ce samedi soir à 23 heures, l’entraîneur adjoint des Bleus Guy Stéphan a donné des nouvelles du milieu madrilène. «Il a un petit souci musculaire au niveau des adducteurs, même si c’est une zone un peu plus large. Il s’est fait ça pendant l’entraînement, il va avoir des soins et quelques jours de repos. Dire combien, c’est difficile aujourd’hui (samedi) mais on espère tous que ce ne sera pas long», a tout d’abord confié le bras droit de Deschamps.

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Et d’ajouter : «un retour en quarts ? C’est possible. Pas de certitudes, évidemment. Ce n’est pas quelque chose qui durera très longtemps. Mais on est aussi pris par le temps, l’éventuel match a lieu dans cinq jours. Manu Koné a beaucoup de qualités dans la récupération, il est capable de bien utiliser le ballon. C’est un autre profil, qui a déjà joué avec nous en Coupe du monde et dans les matches précédents, c’est un joueur de qualité avec un profil différent». En attendant, les Bleus doivent éviter le piège paraguayen.