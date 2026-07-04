Menu Rechercher
Commenter 2
Coupe du Monde

Coupe du Monde 2026, EdF : Guy Stéphan donne des nouvelles d’Aurélien Tchouaméni

Par Josué Cassé
1 min.
Aurélien Tchouamenni @Maxppp
Paraguay France
winamax
1 15.0 N 7.00 2 1.19 bonus 100€

Interrogé par M6 à propos de la blessure aux adducteurs d’Aurélien Tchouaméni, absent pour Paraguay-France ce samedi soir à 23 heures, l’entraîneur adjoint des Bleus Guy Stéphan a donné des nouvelles du milieu madrilène. «Il a un petit souci musculaire au niveau des adducteurs, même si c’est une zone un peu plus large. Il s’est fait ça pendant l’entraînement, il va avoir des soins et quelques jours de repos. Dire combien, c’est difficile aujourd’hui (samedi) mais on espère tous que ce ne sera pas long», a tout d’abord confié le bras droit de Deschamps.

La suite après cette publicité

Et d’ajouter : «un retour en quarts ? C’est possible. Pas de certitudes, évidemment. Ce n’est pas quelque chose qui durera très longtemps. Mais on est aussi pris par le temps, l’éventuel match a lieu dans cinq jours. Manu Koné a beaucoup de qualités dans la récupération, il est capable de bien utiliser le ballon. C’est un autre profil, qui a déjà joué avec nous en Coupe du monde et dans les matches précédents, c’est un joueur de qualité avec un profil différent». En attendant, les Bleus doivent éviter le piège paraguayen.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (2)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Coupe du Monde
France
Aurélien Tchouameni

En savoir plus sur

Coupe du Monde Coupe du Monde
France Flag France
Aurélien Tchouameni Aurélien Tchouameni
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier