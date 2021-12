Incidents PFC-OL : Pierre Ferracci charge encore l'OL et Jean-Michel Aulas

Plus de 24 heures après les faits, la pression n'est toujours pas retombée pour Pierre Ferracci. Le président du Paris FC, interrogé cette fois-ci par le quotidien local Le Parisien, est revenu sur la soirée chaotique de vendredi soir lors du 32e de finale de Coupe de France contre l'Olympique Lyonnais au Stade Charléty. Pour rappel, la rencontre a été définitivement interrompue suite à des incidents en tribunes et un envahissement de terrain. Et pour le boss du club francilien, le club rhodanien a une grande part de responsabilité dans tout ça. Alors au cours de ce nouvel entretien, le dirigeant de 69 ans en a remis une couche sur les Gones et leur président Jean-Michel Aulas.

La suite après cette publicité

«On s’est vu avec le délégué. Il cherchait encore par tous les moyens à fuir ses responsabilités. Je lui ai dit : "prends tes responsabilités et fais la même chose que Leproux au PSG". Mais il n’y a qu’à voir le brillant communiqué que Jean-Michel Aulas a sorti. Il interdit ses ultras de déplacement. Mais pourquoi ne les interdit-il pas du stade des Lumières ? Ça dévalue totalement son communiqué. Tous les supporters de Lyon qui ont pris leurs billets en parcage visiteur sont tracés, on a leur adresse électronique. C’est simple de les retrouver. Si les Bad Gones et Lyon 1950 ne veulent pas faire le ménage dans leurs rangs, il faut interdire ces deux groupes. Déjà, je considère qu’ils n’auraient jamais dû mettre les pieds à Paris et à Charléty», a expliqué le président du PFC.