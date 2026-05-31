EdF : les mots d’Aurélien Tchouameni sur le Sénégal et Pape Gueye

L’équipe de France va attaquer son Mondial avec un gros morceau au menu : le Sénégal. Les Bleus défieront les Lions de la Téranga dès leur premier match, le 16 juin, à 21h00. Un défi de taille comme l’a confié Aurélien Tchouameni ce dimanche. Présent en conférence de presse, le milieu madrilène a eu des mots élogieux pour son futur adversaire, et notamment pour Pape Gueye.

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«C’est une excellente équipe, je les suis depuis pas mal de temps, que ce soit lors des CAN ou des autres compétitions. On sait qu’on va faire face à un adversaire très très fort, rugueux, ils vont vouloir nous rentrer dedans dès le début, il faudra qu’on soit prêt. Pape Gueye ? C’est un super joueur, il a fait une super saison en Liga, ça fait longtemps qu’on joue l’un contre l’autre, c’était déjà le cas quand il était à Marseille. On a eu des batailles et on va se préparer pour ça.»